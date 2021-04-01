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Курс доллара 1 апреля слабо колеблется к евро и иене
12:50 01.04.2021 |
Курс доллара демонстрирует незначительную смешанную динамику по отношению к евро и иене в ожидании новой порции макростатистики из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.21 EET курс евро к доллару рос до 1,1732 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1728 доллара. Курс доллара к иене рос до 110,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 93,24 пункта.
В четверг инвесторы ждут сразу нескольких важных макроэкономических показателей в США и воздерживаются от активных действий на валютном рынке. Так, минтруда, по прогнозам, может сообщить, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось по сравнению с показателем предшествовавшей недели на 4 тысячи, до 680 тысяч заявок. Кроме того, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в свою очередь опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 61,3% с уровня февраля в 60,8%.
Кроме того, евро оставил почти без внимания статистику исследовательской организации Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до исторического рекорда в 62,5 пункта с 57,9 пункта в феврале,
По мнению аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, ожидания относительно того, что экономический рост США будет опережать рост еврозоны, могут оказать давление на евро по сравнению с долларом, но только в краткосрочной перспективе.
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