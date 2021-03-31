Финансовые новости
- |
- 01.04.21
- |
- 01:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 31.03.21
17:41 31.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 31 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.35
|0.39
|0.14
|6 мес.
|7.89
|0.59
|0.24
|9 мес.
|8.25
|0.78
|0.26
|12 мес.
|8.43
|1.01
|0.41
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
|Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде
|New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева
|Про переговоры Путина с Меркель и Макроном об Украине без Украины — интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанковский рынок 31 марта прокачали в разные стороны
|Депозитные ставки для физлиц 31.03.21
|Кабмин продлил до 30 июня эксперимент первой очереди Единой государственной е-системы в сфере строительства
|Курс доллара снижается к евро 31 марта после роста несколько дней подряд
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.03.21
|Канада обновила правила верификации держателей криптовалют
Это интересно
|Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
|SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом
|Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross
|Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом
|Полиция поймала члена итальянской мафии благодаря его кулинарному блогу на YouTube
|Представлен Xiaomi Mi 11 Ultra — лучший камерофон по версии DxOMark и первый смартфон, снимающий лучше профессиональной камеры
|Представлен Xiaomi Mi 11 Pro — флагман с продвинутой камерой, большой батареей и ценой от 650 евро