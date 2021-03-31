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Цена на золото 31 марта опустилась ниже $1700 на укреплении доллара
09:33 31.03.2021 |
Стоимость золота в среду утром продолжает снижаться уже третью торговую сессию подряд, показатель опустился ниже 1700 долларов за тройскую унцию, что связано с укреплением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,45 доллара, до 1682,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,8% - до 23,945 доллара за унцию.
В последние дни доллар укрепляется к мировым валютам. Так, к иене доллар подорожал до годового рекорда, к евро - до максимума с начала ноября. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
Американская валюта получает поддержку на фоне более оптимистичных прогнозов по вакцинации и борьбе с коронавирусом. Инвесторы также продолжают следить за новостями по стимулированию экономики США, что поддерживает инфляционные ожидания, приводя к росту доходности гособлигаций США и сдерживая золото.
Теперь внимание рынков обращено к статистике по США, запланированной на текущую неделю. Ближайшие три дня подряд будут публиковаться данные по рынку труда в стране, при этом в пятницу выйдут данные о безработице в марте, в среду и четверг - данные Automatic Data Processing (ADP) о количестве рабочих мест в частных компаниях и еженедельная статистика о заявках на пособие по безработице.
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