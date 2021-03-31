Доллар укрепляется к евро и иене 31 марта на фоне роста US Treasuries, улучшения перспектив экономики США

Доллар США продолжает укрепляться относительно большинства валют на фоне роста доходностей US Treasuries, а также сохраняющегося оптимизма трейдеров в отношении перспектив американской экономики.

Повышение процентных ставок казначейских облигаций США традиционно поддерживает доллар - чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до максимальных с января 2020 года 1,773% годовых, но к закрытию рынка опустилась до 1,721%.

Доходности US Treasuries устойчиво поднимаются с начала текущего года, что связано с ожиданиями ускорения темпов экономического роста США благодаря новым стимулам. Кроме того, число казначейских облигаций в обращении будет увеличиваться, поскольку стимулирующие меры финансируются за счет госдолга, и это, вероятно, будет способствовать снижению цен и, соответственно, росту доходностей US Treasuries.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил накануне, что с оптимизмом оценивает перспективы экономики США. Низкие процентные ставки, которые удерживает Федрезерв, помогут экономике восстановиться после пандемии коронавируса, отметил он.

"Я оптимистичен в отношении американской экономики. Я думаю, мы очень прогрессируем в плане вакцинации", - приводит его слова Dow Jones.

Тем временем, в Европе сохраняется высокая заболеваемость COVID-19 и более медленные, чем в США, темпы вакцинации, что, вероятно, ограничит экономический рост.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1706 по сравнению с $1,1718 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены поднялся до 110,8 иены против 110,35 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,1% на торгах в среду. Более широкий WSJ Dollar Index вырос на 0,2%.