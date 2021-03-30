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Минфин на аукционах ОВГЗ 30 марта привлек в госбюджет 4,5 млрд грн и $156,3 млн
Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие трехимесячные облигации были размещены на 531,14 млн грн при спросе в 1,35 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 7,98% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,3%.
Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,62 млрд грн, ставка по ним снизилась на 1 базисный пункт - до 10,74% годовых.
Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 387,74 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.
Двухлетние облигации были размещены на 967,75 млн грн под 11,8% годовых.
Кроме того, были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|66
|67
|68
|69
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000194567
|Доразмещение UA4000215156
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000200885
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|30.03.2021
|30.03.2021
|30.03.2021
|30.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|31.03.2021
|31.03.2021
|31.03.2021
|31.03.2021
|Срок оплаты процентов
|30.06.2021
|08.09.2021
|26.05.2021
|21.04.2021
|Срок оплаты процентов
|09.03.2022
|24.11.2021
|20.10.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|20.04.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|19.10.2022
|Срок оплаты процентов
|19.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|83.25
|58.65
|55.50
|79.85
|Номинальный уровень доходности. %
|16.65
|11.73
|11.10
|15.97
|Срок обращения (дней)
|91
|343
|602
|749
|Срок погашения
|30.06.2021
|09.03.2022
|23.11.2022
|19.04.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1348956000
|2726902000
|373511000
|856825000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|2576902000
|373511000
|845422000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3612693000
|13099973000
|1456010000
|11919095000
|Количество поданных заявок. шт.
|18
|30
|13
|22
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|11
|29
|13
|21
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.29
|10.95
|11.10
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.98
|10.70
|11.10
|11.70
|Установленная доходность. %
|7.98
|10.75
|11.10
|11.80
|Средневзвешенная доходность. %
|7.98
|10.74
|11.10
|11.80
|Поступление в бюджет
|531135000.00
|2616191578.05
|387741769.10
|967746030.74
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|70
|71
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000215727 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Первичное размещение UA4000216923 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата размещения
|30.03.2021
|30.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|31.03.2021
|31.03.2021
|Дата оплаты процентов
|15.04.2021
|30.09.2021
|Дата оплаты процентов
|14.10.2021
|31.03.2022
|Дата оплаты процентов
|14.04.2022
|29.09.2022
|Дата оплаты процентов
|30.03.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19.50
|19.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.90
|3.90
|Срок обращения (дней)
|379
|729
|Дата погашения
|14.04.2022
|30.03.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|48596000
|106767000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|48596000
|106767000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|403990000
|106767000
|Количество поданных заявок. шт
|34
|23
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|34
|23
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|3.90
|Установленная доходность. %
|3.70
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|3.90
|Поступление в бюджет
|49568405.96
|106767000.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 23 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,45 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее. Однако тогда валютные ОВГЗ не размещались.
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