Минфин на аукционах ОВГЗ 30 марта привлек в госбюджет 4,5 млрд грн и $156,3 млн

Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехимесячные облигации были размещены на 531,14 млн грн при спросе в 1,35 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 7,98% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,3%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,62 млрд грн, ставка по ним снизилась на 1 базисный пункт - до 10,74% годовых.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 387,74 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.

Двухлетние облигации были размещены на 967,75 млн грн под 11,8% годовых.

Кроме того, были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 66 67 68 69 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000194567 Доразмещение UA4000215156 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000200885 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. 500000 - - - Дата проведения 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 Срок оплаты процентов 30.06.2021 08.09.2021 26.05.2021 21.04.2021 Срок оплаты процентов 09.03.2022 24.11.2021 20.10.2021 Срок оплаты процентов 25.05.2022 20.04.2022 Срок оплаты процентов 23.11.2022 19.10.2022 Срок оплаты процентов 19.04.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию, грн 83.25 58.65 55.50 79.85 Номинальный уровень доходности. % 16.65 11.73 11.10 15.97 Срок обращения (дней) 91 343 602 749 Срок погашения 30.06.2021 09.03.2022 23.11.2022 19.04.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1348956000 2726902000 373511000 856825000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 2576902000 373511000 845422000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3612693000 13099973000 1456010000 11919095000 Количество поданных заявок. шт. 18 30 13 22 Количество удовлетворенных заявок. шт. 11 29 13 21 Максимальный уровень доходности облигаций. % 8.29 10.95 11.10 12.05 Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.98 10.70 11.10 11.70 Установленная доходность. % 7.98 10.75 11.10 11.80 Средневзвешенная доходность. % 7.98 10.74 11.10 11.80 Поступление в бюджет 531135000.00 2616191578.05 387741769.10 967746030.74

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 70 71 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000215727 (Ном. в ин.вал. $ США) Первичное размещение UA4000216923 (Ном. в ин.вал. $ США) Номинальная стоимость 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - Дата размещения 30.03.2021 30.03.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 31.03.2021 31.03.2021 Дата оплаты процентов 15.04.2021 30.09.2021 Дата оплаты процентов 14.10.2021 31.03.2022 Дата оплаты процентов 14.04.2022 29.09.2022 Дата оплаты процентов 30.03.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию 19.50 19.50 Номинальный уровень доходности. % 3.90 3.90 Срок обращения (дней) 379 729 Дата погашения 14.04.2022 30.03.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 48596000 106767000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 48596000 106767000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 403990000 106767000 Количество поданных заявок. шт 34 23 Количество удовлетворенных заявок. шт 34 23 Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.70 3.90 Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.70 3.90 Установленная доходность. % 3.70 3.90 Средневзвешенная доходность. % 3.70 3.90 Поступление в бюджет 49568405.96 106767000.00

Данные: Минфин Украины





Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 23 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,45 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее. Однако тогда валютные ОВГЗ не размещались.