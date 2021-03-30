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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.03.21
10:45 30.03.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 29 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.03
|33839.0 (5.5)
|-
|26.03
|34318.0 (5.5)
|114467.0 (6.5;7)
|29.03
|29027.0 (5.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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