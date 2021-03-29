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Золото дешевеет 29 марта после роста ранее и на укреплении доллара
09:30 29.03.2021 |
Цена на золото опускается после пятничного роста, а также на фоне высокого курса доллара к мировым валютам, который находится вблизи ноябрьских максимумов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,5 доллара, до 1728,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,79%, до 24,915 доллара за унцию.
Стоимость золота несколько снижается после роста в пятницу на 0,4%, при этом цена на металл находится в пределах 1720-1750 долларов в целом практически всю вторую половину марта.
Курс доллара продолжает служить одним из основных факторов для золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос до 92,85 пункта, показатель находится у максимума с прошлого ноября. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в таком случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте.
Поскольку золото чувствительно к доллару, на него влияют инфляционные ожидания, а также рост доходности гособлигаций США. Примерно в середине марта доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) поднялась выше 1,75% - максимума с января 2020 года, позднее показатель несколько сократился, закрепившись у уровня в 1,65%. В целом этот фактор сдерживает золота от роста.
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