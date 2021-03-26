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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.03.21
15:33 26.03.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 25 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|23.03
|28652.0 (5.5)
|-
|24.03
|33478.0 (5.5)
|-
|25.03
|33839.0 (5.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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