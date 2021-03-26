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Цена на золото почти не меняется 26 марта в отсутствие значимых факторов
08:17 26.03.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром символически растет в отсутствие значимых факторов, которые могли бы повлиять на динамику цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,55 доллара - до 1725,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,91% - до 25,275 доллара за унцию.
Некоторую поддержку стоимости драгоценного металла оказывают опасения за восстановление экономической активности в мире ввиду возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом. На этом фоне инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу более надежных.
В то же время продолжающееся укрепление доллара сдерживает рост котировок золота. Курс доллара продолжает расти четвертый день подряд. За это время американская валюта подорожала почти на 1% и достигла максимальных значений с ноября прошлого года.
"Продолжающееся укрепление доллара наряду с оптимизмом в отношении рефляции, вероятно, окажет давление на цены на золото, которые сохраняют тенденцию к понижению", - приводит агентство Блумберг мнение стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).
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