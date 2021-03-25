Доллар укрепляется 25 марта в ожидании макростатистики из США

Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг днем растет в ожидании данных о ВВП США и первичных заявках на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.42 EET курс евро к доллару снижался до 1,1808 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1812 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 109,07 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 92,67 пункта - впервые с ноября.

Ожидается, что ВВП страны, согласно третьей окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Кроме того, министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 марта. Эксперты прогнозируют, что показатель сократился на 40 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 730 тысяч заявок.

Старший рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed) также считает, что основным фактором для снижения курса евро по отношению к доллару стала "борьба с коронавирусом" в Европе.

"Снижение темпов вакцинации в Европе приводит к новому всплеску заболеваемости коронавирусом, и ожидается, что это приведет к задержке возобновления экономической активности", - приводит газета Wall Street Journal его слова.