Золото дорожает 25 марта на возобновившихся опасениях за экономику

Стоимость золота немного растет в четверг утром на возобновившихся опасениях за экономику на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на 2,4 доллара, до 1735,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,2%, до 25,18 доллара за унцию.

Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

На этом фоне трейдеры предпочитают не рисковать, вкладываясь в надежные активы, к которым традиционно относится и золото.

"Рост заболеваемости коронавирусом в Европе заставляет нервничать мировые финансовые рынки. Золото дорожает благодаря притоку в безопасные "убежища", - цитирует агентство Market Watch рыночного аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).