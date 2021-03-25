Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 11:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 25 марта на возобновившихся опасениях за экономику
08:06 25.03.2021 |
Стоимость золота немного растет в четверг утром на возобновившихся опасениях за экономику на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на 2,4 доллара, до 1735,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,2%, до 25,18 доллара за унцию.
Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.
На этом фоне трейдеры предпочитают не рисковать, вкладываясь в надежные активы, к которым традиционно относится и золото.
"Рост заболеваемости коронавирусом в Европе заставляет нервничать мировые финансовые рынки. Золото дорожает благодаря притоку в безопасные "убежища", - цитирует агентство Market Watch рыночного аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.03.2021
|Остаток средств на корсчетах банков 25.03.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.03.2021
|Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы
|Золото дорожает 25 марта на возобновившихся опасениях за экономику
|Евро дорожает к доллару 25 марта в ожидании статистики по Германии
Это интересно
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников
|Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены
|Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550