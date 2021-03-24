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Депозитные ставки для физлиц 24.03.21
16:59 24.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.30
|0.41
|0.15
|6 мес.
|7.93
|0.61
|0.25
|9 мес.
|8.25
|0.81
|0.27
|12 мес.
|8.43
|1.01
|0.42
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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