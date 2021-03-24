Финансовые новости
- |
- 24.03.21
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
Илон Маск объявил о начале продаж электрокаров Tesla за биткоин в США.
Предприниматель добавил, что опция станет доступна за пределами США «позже в этом году». По его словам, компания не планирует конвертировать криптовалюту в фиатные деньги.
Маск подчеркнул, что у Tesla есть собственные ноды.
Некоторые пользователи из США отметили, что не видят опцию покупки за биткоин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев
|Доллар резко подорожал на межбанке 23 марта из-за отказа иностранцев скупать новые ОВГЗ
|Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»
|Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Народный банк Китая исключил появление полностью анонимных CBDC
|Справочный курс гривны 24 марта понизил на 15,87 коп до 27,8687 грн/$1
|Евро 24 марта дешевеет к доллару до минимума с осени
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|Азиатские фондовые биржи 24 марта закрылись в основном в минусе
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.03.21
Это интересно
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE
|Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах
|Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1
|Первый твит главы Twitter продали за $2,9 млн в качестве NFT
|Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
|Открыт метод массового производства фотоэлементов из перовскита