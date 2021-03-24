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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.03.21
11:29 24.03.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 23 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|19.03
|23807.0 (5.5)
|110086.0 (6.5; 7)
|22.03
|27873.0 (5.5)
|23.03
|28652.0 (5.5)
Данные НБУ
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