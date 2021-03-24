Цена на золото умеренно растет 24 марта

Стоимость золота подрастает в среду утром, в то время как инвесторы обращают внимание на ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 5,55 доллара, до 1730,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,1%, до 25,203 доллара за унцию.

Участники торгов предпочитают более надежные активы на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает о росте числа заразившихся четвертую неделю подряд. За последнюю неделю же количество новых случаев оказалось на 8% выше, чем неделей ранее, а число смертей - на 3%.

Кроме того, во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля. Подобные меры замедляют темпы роста экономики.

При этом старший партнер Altavest Майкл Армбрустер (Michael Armbruster) сказал агентству Market Watch, что ситуация на рынке остается негативной для золота в связи с продолжением мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Он считает, что тенденция к снижению цены золота сохранится в течение следующих месяцев.