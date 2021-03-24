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Евро 24 марта дешевеет к доллару до минимума с осени
12:19 24.03.2021 |
Курс евро в среду снижается по отношению к доллару до минимума с ноября из-за неопределенных перспектив экономики Европы в свете ситуации c коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 EET курс евро к доллару снижается до 1,1837 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1849 доллара. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,1812 доллара - минимума с конца ноября. Курс доллара к иене растёт до 108,69 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 92,42 пункта.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Европе. Так, в Германии и Франции снова ужесточены карантинные ограничения. В частности, во Франции были введены дополнительные меры для контроля над распространением вируса в ряде департаментов. Карантин в Германии же был продлен до 18 апреля.
Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что обеспокоенность карантинными ограничениями в различных европейских странах и медленными темпами вакцинации на континенте контрастирует с улучшением экономических перспектива и ускорением вакцинации в США, что может привести к падению курса евро ниже уровня 1,18 доллара.
Но пока евро даже смог оттолкнуться от минимума дня за счёт макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта. Кроме того, PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте подскочил до исторического максимума в 62,4 пункта с 57,9 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ждали снижения показателя.
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