Золото дешевеет 23 марта на укреплении доллара

Стоимость золота немного снижается во вторник утром на продолжающемся укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,13%, или на 2,05 доллара, до 1736,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,09%, до 25,745 доллара за унцию.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к росту после снижения во вторник. Ранее курс американской валюты рос три торговые сессии подряд вслед за увеличением доходности гособлигаций США.

Стоимость золота сильно зависит от динамики курса доллара. Его удорожание оказывает давление на котировки драгоценного металла, поскольку делает его менее привлекательным для держателей иной иностранной валюты.

Аналитики Axi, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что золото "хорошо закрепилось" на уровне примерно 1720 долларов за унцию. Они также отмечают, что золоту необходим сильный фактор роста, чтобы преодолеть эту отметку.