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Снижение курса евро к доллару 23 марта усилилось
12:12 23.03.2021 |
Темпы снижения курса евро по отношению к доллару во вторник днем усилилось на фоне обострения опасений за перспективы экономики еврозоны в свете ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 EET курс евро к доллару снижается до 1,1895 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1931 доллара. Утром евро стоил около 1,1923 доллара. Курс доллара к иене снижается до 108,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,38%, до 92,09 пункта.
Трейдеров беспокоит то, как развивается ситуация с коронавирусом в странах еврозоны. Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период - с 1 по 5 апреля.
"Единая европейская валюта, похоже, остается весьма уязвимой к событиям, связанным с вирусом", - говорится в аналитическом обзоре, размещенном на сайте банка ING. Эксперты банка указывают, что решения Германии "могут вызвать пересмотр надежд рынка на восстановление экономики еврозоны во втором квартале 2021 года".
Позднее во вторник на динамику курса доллара могут повлиять новости из США. Так, трейдеры ждут выступлений министра финансов США Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей. Кроме того, в начале торговой сессии в стране будет опубликована статистика рынка недвижимости. Бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в феврале. Эксперты полагают, что продажи новостроек уменьшились на 6,5% в месячном выражении, до 875 тысяч.
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