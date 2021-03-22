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Золото дешевеет 22 марта на укреплении доллара к мировым валютам
08:40 22.03.2021 |
Стоимость золота снижается в понедельник на фоне роста курса доллара по отношению к большинству других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,49%, или на 8,38 доллара, до 1733,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,5%, до 25,663 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота в начале недели оказывает курс доллара, который растет третий день подряд. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается в понедельник на 0,1%, до 92 пункта. При этом со среды показатель вырос на 0,7%.
В конце предыдущей недели доллар укреплялся вместе с доходностью американских гособлигаций после заявления ФРС США о том, что она не будет продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Действие антикризисной меры истечет 31 марта.
"Привлекательность золота как средства хеджирования отсутствует, поскольку доллар кажется инвесторам более выгодным вариантом", - сказал агентству Блумберг стратег Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).
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