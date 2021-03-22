Евро колеблется к доллару на неопределенности

Курс евро слабо колеблется по отношению к доллару в понедельник днем на фоне неопределенных перспектив экономики еврозоны в свете опасений, связанных с вакцинацией и распространением коронавируса в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 EET курс евро к доллару снижался до 1,1902 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1903 доллара, ранее в ходе торгов показатель повышался о 1,1906 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,67 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 91,98 пункта.

Трейдеров беспокоит неопределенная ситуация с вакцинацией от коронавируса в Европе, в результате чего распространение вируса в регионе может продолжиться и привести к продлению карантинных ограничений. Это в свою очередь может негативно отразиться на всей экономике региона.

Ранее в марте Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca. Однако на прошлой неделе EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

"Новая вспышка COVID-19 в большинстве стран-членов еврозоны, возможно, приведет к отсрочке ослабления карантинных ограничений на месяц, до второй половины апреля, и, таким образом, затронет восстановление экономики регионе", - полагает главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.