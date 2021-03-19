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Депозитные ставки для физлиц 19.03.21
17:18 19.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.33
|0.44
|0.16
|6 мес.
|7.97
|0.64
|0.25
|9 мес.
|8.30
|0.85
|0.30
|12 мес.
|8.43
|1.04
|0.43
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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