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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.03.21
11:36 19.03.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.03
|19351.0 (5.5)
|-
|16.03
|2926.0 (5.5)
|-
|17.03
|22266.0 (5.5)
|-
|18.03
|25150.0 (5.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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