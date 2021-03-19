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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.03.2021

10:37 19.03.2021 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 марта 2021


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Правекс 27,6500 Земельный капитал 27,7208
Банк Сич 27,6500 Пивденный 27,7500
Альфа-банк 27,6500 Правекс 27,7500
OTP Bank 27,6500 Укрстройинвестбанк 27,7500
Земельный капитал 27,6487 Банк Сич 27,7700
Укрстройинвестбанк 27,6200 Приватбанк 27,7778
Аккордрбанк 27,6200 Форвард банк 27,7800
Креди Агриколь 27,6100 Креди Агриколь 27,7900
Форвард банк 27,6000 Укрэксимбанк 27,7900
Укрэксимбанк 27,6000 OTP Bank 27,8000
Пивденный 27,6000 КомИндБанк 27,8000
Ощадбанк 27,6000 Окси банк 27,8200
Коминвестбанк 27,6000 Коминвестбанк 27,8500
КомИндБанк 27,6000 Ощадбанк 27,8500
Глобус 27,6000 Аккордрбанк 27,8700
Банк инвестиций и сбережений 27,6000 Банк инвестиций и сбережений 27,9000
Украинский Капитал 27,5500 Глобус 27,9000
Окси банк 27,5000 Альфа-банк 28,3500
Приватбанк 27,4500 Украинский Капитал 28,6000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Форвард банк 32,9000 Банк Сич 33,1000
Земельный капитал 32,8948 Правекс 33,1000
Правекс 32,8500 Укрстройинвестбанк 33,1000
Пивденный 32,8500 Укрэксимбанк 33,1000
Коминвестбанк 32,8500 Приватбанк 33,1126
Банк Сич 32,8500 Креди Агриколь 33,1200
Альфа-банк 32,8500 OTP Bank 33,1500
OTP Bank 32,8500 Коминвестбанк 33,1500
Укрстройинвестбанк 32,8000 Окси банк 33,1500
Банк инвестиций и сбережений 32,8000 Форвард банк 33,1500
Аккордрбанк 32,8000 КомИндБанк 33,1800
Креди Агриколь 32,7800 Ощадбанк 33,1800
Приватбанк 32,7000 Земельный капитал 33,2334
Окси банк 32,7000 Аккордрбанк 33,3000
КомИндБанк 32,7000 Банк инвестиций и сбережений 33,3000
Ощадбанк 32,6800 Глобус 33,3000
Укрэксимбанк 32,6500 Пивденный 33,3000
Глобус 32,6000 Альфа-банк 33,8000
Украинский Капитал 32,5000 Украинский Капитал 34,0000


 

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