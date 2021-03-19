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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.03.2021
10:37 19.03.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 марта 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,6500
|Земельный капитал
|27,7208
|Банк Сич
|27,6500
|Пивденный
|27,7500
|Альфа-банк
|27,6500
|Правекс
|27,7500
|OTP Bank
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,7500
|Земельный капитал
|27,6487
|Банк Сич
|27,7700
|Укрстройинвестбанк
|27,6200
|Приватбанк
|27,7778
|Аккордрбанк
|27,6200
|Форвард банк
|27,7800
|Креди Агриколь
|27,6100
|Креди Агриколь
|27,7900
|Форвард банк
|27,6000
|Укрэксимбанк
|27,7900
|Укрэксимбанк
|27,6000
|OTP Bank
|27,8000
|Пивденный
|27,6000
|КомИндБанк
|27,8000
|Ощадбанк
|27,6000
|Окси банк
|27,8200
|Коминвестбанк
|27,6000
|Коминвестбанк
|27,8500
|КомИндБанк
|27,6000
|Ощадбанк
|27,8500
|Глобус
|27,6000
|Аккордрбанк
|27,8700
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Глобус
|27,9000
|Окси банк
|27,5000
|Альфа-банк
|28,3500
|Приватбанк
|27,4500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|32,9000
|Банк Сич
|33,1000
|Земельный капитал
|32,8948
|Правекс
|33,1000
|Правекс
|32,8500
|Укрстройинвестбанк
|33,1000
|Пивденный
|32,8500
|Укрэксимбанк
|33,1000
|Коминвестбанк
|32,8500
|Приватбанк
|33,1126
|Банк Сич
|32,8500
|Креди Агриколь
|33,1200
|Альфа-банк
|32,8500
|OTP Bank
|33,1500
|OTP Bank
|32,8500
|Коминвестбанк
|33,1500
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|Окси банк
|33,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8000
|Форвард банк
|33,1500
|Аккордрбанк
|32,8000
|КомИндБанк
|33,1800
|Креди Агриколь
|32,7800
|Ощадбанк
|33,1800
|Приватбанк
|32,7000
|Земельный капитал
|33,2334
|Окси банк
|32,7000
|Аккордрбанк
|33,3000
|КомИндБанк
|32,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3000
|Ощадбанк
|32,6800
|Глобус
|33,3000
|Укрэксимбанк
|32,6500
|Пивденный
|33,3000
|Глобус
|32,6000
|Альфа-банк
|33,8000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Украинский Капитал
|34,0000
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