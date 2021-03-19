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Золото дешевеет 19 марта на росте доходности гособлигаций США
08:14 19.03.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,1 доллара, до 1730,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,07%, до 26,07 доллара за унцию.
Золото по-прежнему реагирует на динамику доходности гособлигаций США. В четверг доходность десятилетних бумаг выросла до 1,702%, впервые с конца января 2020 года превысив отметку в 1,7%. Увеличение доходности казначейских облигаций снижает привлекательность золота, так как оно становится менее выгодным для инвесторов.
"(Председатель Федеральной резервной системы Джером - ред.) Пауэлл пока не сказал достаточно, чтобы успокоить рынок облигаций.... Инвесторы в золото сейчас слишком зациклены на доходности облигаций и игнорируют тот факт, что золото все еще может дорожать в условиях, когда доходность облигаций и процентные ставки растут, пока мы наблюдаем инфляцию", - сказал агентству Блумберг менеджер по бизнес развитию Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney).
ФРС на прошедшем заседании сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв по-прежнему собирается сохранять её в ближайшие три года, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех глав федеральных банков, кто ожидает ее повышения раньше. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор считает текущую монетарную политику подходящей, и рынки решили, что ФРС не видит причин сопротивляться резкому росту доходности казначейских облигаций.
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