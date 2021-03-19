Курс доллара 19 марта практически не меняется после сильного роста в четверг

Курс доллара в пятницу утром практически не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам после уверенного роста в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET курс евро к доллару снижался до 1,1913 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене поднимался до 108,89 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 91,85 пункта.

Резкий скачок доходности гособлигаций США в четверг подтолкнул доллар к росту. Так, показатель для десятилетних бумаг превысил накануне отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года. В пятницу же курс американской валюты показывает слабую динамику, периодически переходя к небольшому коррекционному снижению.

"Все дело в инфляционных ожиданиях: тот факт, что мы видим ожидания, превышающие целевые показатели ФРС, пугает рынки облигаций", - приводит газета Wall Street Journal мнение заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park).

Валютные инвесторы также оценивают прошедшее заседание Банка Японии. Регулятор снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Центробанк также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен.