Финансовые новости
- |
- 18.03.21
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 18 марта на заявлениях ФРС США
08:17 18.03.2021 |
Стоимость золота в четверг утром растет, поддерживаемая планами Федеральной резервной системы (ФРС) США не повышать процентные ставки в 2021-2023 годах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22%, или на 21,05 доллара, до 1748,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2%, до 26,578 доллара за унцию.
ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, несмотря на улучшение экономических прогнозов по США и растущие опасения по поводу инфляции на финансовых рынках.
"Цены на золото выросли, так как доллар пошел в свободное падение после того, как ФРС объявила о сохранении своей "голубиной" политики, несмотря на значительные улучшения своих прогнозов по ВВП, инфляции и безработицы", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).
Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен регулятором до 6,5% с декабрьского прогноза роста на 4,2%. На 2022 год прогноз роста ВВП улучшен до 3,3% с уровня предыдущего прогноза в 3,2%. Кроме того, прогноз по безработице на 2021 год улучшен до 4,5% с уровня декабрьского прогноза в 5%, на 2022 год - до 3,9% с 4,2%. Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 2,4% с 1,8%, на 2022 год - до 2% с 1,9%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Рост цен в Украине ускорился. Что же пошло не так?
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко
|Алексей Голобуцкий: Пленки Суркова-Медведчука уже никому не интересны, в отличие от «Вагнергейта»
|Перевести внимание с «вагнергейта» на «пленки Суркова - Медведчука»: Зачем в Раде создают ВСК по расследованию всех зрад
|«Приватбанк» 17 марта удержал доллар от подорожания на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фунт стерлингов 18 марта дешевеет к доллару и дорожает в паре с евро на итогах заседания Банка Англии
|Bank Of America назвал главную причину вложений в биткоин
|Доллар 18 марта дорожает к евро на росте доходности гособлигаций США
|Биржи Азии 18 марта закрылись в основном в плюсе на новостях из США
|Справочный курс гривны 18 марта повысил на 2,31 коп до 27,6828 грн/$1
|Morgan Stanley первым из крупнейших банков США позволит клиентам инвестировать в биткойн - СМИ
Это интересно
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания
|В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов
|Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков
|Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров
|Восьмиядерный мобильный Core i7-11800H оказался на 15 % быстрее предшественника и смог догнать Ryzen 7 5800H
|Ядер меньше - цена выше. Представлены процессоры Intel Core 11 поколения на обновленной впервые за пять лет архитектуре
|Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы