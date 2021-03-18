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Доллар 18 марта дорожает к евро на росте доходности гособлигаций США
12:29 18.03.2021 |
Курс доллара дорожает в четверг днем к большинству основных мировых валют, в том числе к евро, на фоне подъема доходности гособлигаций США до максимума с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 EET курс евро к доллару снижался до 1,1939 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1978 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 91,57 пункта.
Укрепление курса доллара происходит в четверг наряду с ростом доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг растет до 1,721% с 1,641% днем ранее, превысив отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года.
Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ФРС США, которая сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех членов регулятора, кто ожидает ее повышения в 2022 и 2023 годах. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор считает текущую монетарную политику подходящей, и рынки решили, что ФРС не видит причин сопротивляться резкому росту доходности казначейских облигаций.
"Комментарии по-прежнему указывают на то, что рост доходности гособлигаций еще не приблизился к точке, где это вызвало бы более сильную реакцию со стороны ФРС", - цитирует газета Wall Street Journal валютного стратега MUFG в Лондоне Ли Хардмана (Lee Hardman).
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