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Стоимость золота 17 марта умеренно растет на ожиданиях роста инфляции в США
08:06 17.03.2021 |
Стоимость золота в среду утром растет, поддерживаемая ожиданиями возможного роста инфляции в США, инвесторы также ждут новых экономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,35 доллара, до 1734,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,24%, до 25,935 доллара за унцию.
Поддержку ценам на слитки оказывают опасения рынков по поводу возможного роста инфляции в США. Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате больших вливаний денег в экономику. В этом свете инвесторы с особым вниманием ждут комментариев ФРС по поводу возможного роста потребительских цен в стране из-за принятия пакета экономических стимулов.
Итоги заседания Федрезерва, а также новые экономические прогнозы будут опубликованы в среду вечером.
Независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman), чье мнение приводит агентство Market Watch, считает, что глава ФРС Джером Пауэлл выступит с осторожными комментариями, не делая акцент на сильный или слабый рост экономики США. "Ключевым вопросом, особенно для золота, будет их ожидания по поводу повышения процентных ставок", - добавил он.
Поддержку ценам на золото также продолжает оказывать неопределенная ситуация вокруг коронавируса. Многие европейские страны по-прежнему не спешат снимать и ослаблять карантинные ограничения. Ситуацию также усугубляет проблема с вакцинацией. Из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca многие страны уже отказались от её использования.
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