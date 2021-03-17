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Доллар 17 марта укрепляется к иене и снижается к евро
08:02 17.03.2021 |
Курс доллара в среду утром укрепляется к иене и незначительно снижается к евро, в то время как инвесторы ожидают новых экономических прогнозов и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 EET курс евро к доллару рос до 1,1902 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,19 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,15 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 91,9 пункта.
Американская валюта в среду утром укрепляется по отношению к более "надёжной" японской, что можно расценивать как отражение оптимистичных ожиданий инвесторами итогов заседания Федрезерва и новых экономических прогнозов регулятора. Так, некоторые аналитики считают, что на заседании ФРС может дать сигналы о возможном повышении базовых процентных ставок. А это должно увеличить привлекательность американской валюты как более доходной. Впрочем, более вероятен всё ещё вариант неизменности ставок.
Также Федрезерв может спрогнозировать краткосрочно самый быстрый экономический рост в США за десятилетия на фоне массовой вакцинации от COVID-19 и масштабной программы госстимулирования в 1,9 триллиона долларов.
"Поскольку ставка... как ожидается, останется без изменений, основное внимание будет уделено обновленным прогнозам с учетом принятия пакета фискальных стимулов", - сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).
На курс евро позднее в среду может оказать макростатистика. Ожидается, что инфляция в еврозоне сохранилась на уровне января в 0,9%.
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