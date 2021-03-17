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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

17:41 16.03.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 529,03 млн грн при спросе в 1,56 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,3% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,47%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,98 млрд грн при спросе 3,39 млрд грн, однако ставка по ним выросла до 10,74% годовых с 10,62% неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 4,29 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,08% с 10,96% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 1,91 млрд грн под неизменные 11,8% годовых, а трехлетние - на 111,11 млн грн под 12,05%.

Кроме того, Минфин привлек 235,89 млн грн от размещения пятилетних ОВГЗ на под 12,5% годовых.

Также были размещены номинированные в долларах США облигации на $153,95 млн под 3,7% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте


Номер аукциона545556575859
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000194567Доразмещение UA4000215495Доразмещение UA4000199210Доразмещение UA4000200885Доразмещение UA4000207880Доразмещение UA4000207518
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. 500000 - - - - -
Дата проведения 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021
Срок оплаты процентов 30.06.2021   14.04.2021 21.04.2021 26.05.2021 02.06.2021
Срок оплаты процентов    13.10.2021 20.10.2021 24.11.2021 01.12.2021
Срок оплаты процентов    13.04.2022 20.04.2022 25.05.2022 01.06.2022
Срок оплаты процентов    12.10.2022 19.10.2022 23.11.2022 30.11.2022
Срок оплаты процентов     19.04.2023 24.05.2023 31.05.2023
Срок оплаты процентов      22.11.2023 29.11.2023
Срок оплаты процентов      22.05.2024 29.05.2024
Срок оплаты процентов       27.11.2024
Срок оплаты процентов       28.05.2025
Срок оплаты процентов       26.11.2025
Срок оплаты процентов       27.05.2026
Срок оплаты процентов       25.11.2026
Срок оплаты процентов       26.05.2027
Размер купонного платежа на одну облигацию, грн 83,25 - 74,55 79,85 49,95 48,95
Номинальный уровень доходности. % 16,65 11,40 14,91 15,97 9,99 9,79
Срок обращения (дней) 105 322 574 763 1162 2261
Срок погашения 30.06.2021 02.02.2022 12.10.2022 19.04.2023 22.05.2024 26.05.2027
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1563316000 3287867000 3838211000 1825077000 113709000 258315000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 3262767000 3837261000 1675077000 113709000 258315000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3112693000 11157396000 14993864000 11032138000 10677707000 6484267000
Количество поданных заявок. шт. 32 38 22 27 8 21
Количество удовлетворенных заявок. шт. 21 36 21 24 8 21
Максимальный уровень доходности облигаций. % 8,50 11,00 12,00 11,85 12,05 12,50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8,25 10,60 10,94 11,80 12,05 12,50
Установленная доходность. % 8,34 10,75 11,10 11,80 12,05 12,50
Средневзвешенная доходность. % 8,33 10,74 11,08 11,80 12,05 12,50
Поступление в бюджет 529026259,98 2980459499,66 4285932886,39 1908968001,51 111106200,99 235885508,55

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона60
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000215727  (Ном. в ин.вал. $ США)
Номинальная стоимость 1000
Количество выставленных облигаций, шт, -
Дата размещения 16.03.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 17.03.2021
Дата оплаты процентов 15.04.2021
Дата оплаты процентов 14.10.2021
Дата оплаты процентов 14.04.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию 19,50
Номинальный уровень доходности. % 3,90
Срок обращения (дней) 393
Дата погашения 14.04.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 151671000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 151146000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 355394000
Количество поданных заявок. шт 79
Количество удовлетворенных заявок. шт 77
Максимальный уровень доходности облигаций. % 3,90
Минимальный уровень доходности облигаций. % 3,70
Установленная доходность. % 3,70
Средневзвешенная доходность. % 3,70
Поступление в бюджет 153952781,22

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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