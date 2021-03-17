Финансовые новости
- |
- 17.03.21
- |
- 03:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза
Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 529,03 млн грн при спросе в 1,56 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,3% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,47%.
Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,98 млрд грн при спросе 3,39 млрд грн, однако ставка по ним выросла до 10,74% годовых с 10,62% неделей ранее.
Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 4,29 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,08% с 10,96% на прошлом аукционе.
Двухлетние облигации были размещены на 1,91 млрд грн под неизменные 11,8% годовых, а трехлетние - на 111,11 млн грн под 12,05%.
Кроме того, Минфин привлек 235,89 млн грн от размещения пятилетних ОВГЗ на под 12,5% годовых.
Также были размещены номинированные в долларах США облигации на $153,95 млн под 3,7% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|54
|55
|56
|57
|58
|59
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000194567
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000199210
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|16.03.2021
|16.03.2021
|16.03.2021
|16.03.2021
|16.03.2021
|16.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.03.2021
|17.03.2021
|17.03.2021
|17.03.2021
|17.03.2021
|17.03.2021
|Срок оплаты процентов
|30.06.2021
|14.04.2021
|21.04.2021
|26.05.2021
|02.06.2021
|Срок оплаты процентов
|13.10.2021
|20.10.2021
|24.11.2021
|01.12.2021
|Срок оплаты процентов
|13.04.2022
|20.04.2022
|25.05.2022
|01.06.2022
|Срок оплаты процентов
|12.10.2022
|19.10.2022
|23.11.2022
|30.11.2022
|Срок оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|31.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|29.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|29.05.2024
|Срок оплаты процентов
|27.11.2024
|Срок оплаты процентов
|28.05.2025
|Срок оплаты процентов
|26.11.2025
|Срок оплаты процентов
|27.05.2026
|Срок оплаты процентов
|25.11.2026
|Срок оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|83,25
|-
|74,55
|79,85
|49,95
|48,95
|Номинальный уровень доходности. %
|16,65
|11,40
|14,91
|15,97
|9,99
|9,79
|Срок обращения (дней)
|105
|322
|574
|763
|1162
|2261
|Срок погашения
|30.06.2021
|02.02.2022
|12.10.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1563316000
|3287867000
|3838211000
|1825077000
|113709000
|258315000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|3262767000
|3837261000
|1675077000
|113709000
|258315000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3112693000
|11157396000
|14993864000
|11032138000
|10677707000
|6484267000
|Количество поданных заявок. шт.
|32
|38
|22
|27
|8
|21
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|21
|36
|21
|24
|8
|21
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8,50
|11,00
|12,00
|11,85
|12,05
|12,50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8,25
|10,60
|10,94
|11,80
|12,05
|12,50
|Установленная доходность. %
|8,34
|10,75
|11,10
|11,80
|12,05
|12,50
|Средневзвешенная доходность. %
|8,33
|10,74
|11,08
|11,80
|12,05
|12,50
|Поступление в бюджет
|529026259,98
|2980459499,66
|4285932886,39
|1908968001,51
|111106200,99
|235885508,55
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|60
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000215727 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|16.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.03.2021
|Дата оплаты процентов
|15.04.2021
|Дата оплаты процентов
|14.10.2021
|Дата оплаты процентов
|14.04.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19,50
|Номинальный уровень доходности. %
|3,90
|Срок обращения (дней)
|393
|Дата погашения
|14.04.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|151671000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|151146000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|355394000
|Количество поданных заявок. шт
|79
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|77
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3,90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3,70
|Установленная доходность. %
|3,70
|Средневзвешенная доходность. %
|3,70
|Поступление в бюджет
|153952781,22
Данные: Минфин Украины
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал на межбанке 18 марта из-за иностранцев, выводящих капиталы из украинских ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Процесс смены руководителя Антикоррупционного бюро запущен
|Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского
|Между Байденом и Коломойским. Как Тимошенко поможет Зеленскому встать с неудобного шпагата
|Рынок рискует столкнуться с дефицитом топлива из-за остановки поставок Proton Energy Group
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар подорожал на межбанке 18 марта из-за иностранцев, выводящих капиталы из украинских ОВГЗ
|Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза
|НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки в январе
|Депозитные ставки для физлиц 16.03.21
|Евро слабо дорожает к доллару 16 марта после статистики из Германии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.03.21
Это интересно
|Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчёт о выявленных за последний год поддельных телефонах
|США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft
|Натрийионные аккумуляторы готовы бросить вызов литийионным батареям
|Toyota представила особую Supra. Таких выпустят всего 90 штук
|BMW полностью переведет автомобили Mini на электродвигатели к 2030 году
|SpaceX запустила ещё 60 спутников Starlink и поставила рекорд, вернув первую ступень в девятый раз
|Google не удалось уклониться от иска, связанного со слежкой в режиме инкогнито