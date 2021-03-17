Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 529,03 млн грн при спросе в 1,56 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,3% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,47%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,98 млрд грн при спросе 3,39 млрд грн, однако ставка по ним выросла до 10,74% годовых с 10,62% неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 4,29 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,08% с 10,96% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 1,91 млрд грн под неизменные 11,8% годовых, а трехлетние - на 111,11 млн грн под 12,05%.

Кроме того, Минфин привлек 235,89 млн грн от размещения пятилетних ОВГЗ на под 12,5% годовых.

Также были размещены номинированные в долларах США облигации на $153,95 млн под 3,7% годовых.









Номер аукциона 54 55 56 57 58 59 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000194567 Доразмещение UA4000215495 Доразмещение UA4000199210 Доразмещение UA4000200885 Доразмещение UA4000207880 Доразмещение UA4000207518 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. 500000 - - - - - Дата проведения 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 17.03.2021 Срок оплаты процентов 30.06.2021 14.04.2021 21.04.2021 26.05.2021 02.06.2021 Срок оплаты процентов 13.10.2021 20.10.2021 24.11.2021 01.12.2021 Срок оплаты процентов 13.04.2022 20.04.2022 25.05.2022 01.06.2022 Срок оплаты процентов 12.10.2022 19.10.2022 23.11.2022 30.11.2022 Срок оплаты процентов 19.04.2023 24.05.2023 31.05.2023 Срок оплаты процентов 22.11.2023 29.11.2023 Срок оплаты процентов 22.05.2024 29.05.2024 Срок оплаты процентов 27.11.2024 Срок оплаты процентов 28.05.2025 Срок оплаты процентов 26.11.2025 Срок оплаты процентов 27.05.2026 Срок оплаты процентов 25.11.2026 Срок оплаты процентов 26.05.2027 Размер купонного платежа на одну облигацию, грн 83,25 - 74,55 79,85 49,95 48,95 Номинальный уровень доходности. % 16,65 11,40 14,91 15,97 9,99 9,79 Срок обращения (дней) 105 322 574 763 1162 2261 Срок погашения 30.06.2021 02.02.2022 12.10.2022 19.04.2023 22.05.2024 26.05.2027 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1563316000 3287867000 3838211000 1825077000 113709000 258315000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 3262767000 3837261000 1675077000 113709000 258315000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3112693000 11157396000 14993864000 11032138000 10677707000 6484267000 Количество поданных заявок. шт. 32 38 22 27 8 21 Количество удовлетворенных заявок. шт. 21 36 21 24 8 21 Максимальный уровень доходности облигаций. % 8,50 11,00 12,00 11,85 12,05 12,50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 8,25 10,60 10,94 11,80 12,05 12,50 Установленная доходность. % 8,34 10,75 11,10 11,80 12,05 12,50 Средневзвешенная доходность. % 8,33 10,74 11,08 11,80 12,05 12,50 Поступление в бюджет 529026259,98 2980459499,66 4285932886,39 1908968001,51 111106200,99 235885508,55

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 60 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000215727 (Ном. в ин.вал. $ США) Номинальная стоимость 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - Дата размещения 16.03.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 17.03.2021 Дата оплаты процентов 15.04.2021 Дата оплаты процентов 14.10.2021 Дата оплаты процентов 14.04.2022 Размер купонного платежа на одну облигацию 19,50 Номинальный уровень доходности. % 3,90 Срок обращения (дней) 393 Дата погашения 14.04.2022 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 151671000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 151146000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 355394000 Количество поданных заявок. шт 79 Количество удовлетворенных заявок. шт 77 Максимальный уровень доходности облигаций. % 3,90 Минимальный уровень доходности облигаций. % 3,70 Установленная доходность. % 3,70 Средневзвешенная доходность. % 3,70 Поступление в бюджет 153952781,22

Данные: Минфин Украины