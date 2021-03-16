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Депозитные ставки для физлиц 16.03.21
17:21 16.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.33
|0.44
|0.16
|6 мес.
|7.91
|0.61
|0.22
|9 мес.
|8.30
|0.85
|0.30
|12 мес.
|8.40
|1.01
|0.39
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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