Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.03.21
12:22 16.03.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.03
|10322.0 (5.5)
|-
|11.03
|7574.0 (5.5)
|-
|12.03
|17033.0 (5.5)
|103392.0 (6.5;7)
|15.03
|19351.0 (5.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Между Байденом и Коломойским. Как Тимошенко поможет Зеленскому встать с неудобного шпагата
|Рынок рискует столкнуться с дефицитом топлива из-за остановки поставок Proton Energy Group
|«Дубина» против или для «слуги народа»: Чем будет заниматься исключенный из партии Александр Дубинский
|Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро слабо дорожает к доллару 16 марта после статистики из Германии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.03.21
|Справочный курс гривны 16 марта повышен на 2,9 коп до 27,634 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.03.21
|Азиатские фондовые биржи 16 марта закрылись ростом на оптимизме из США
|Нацбанк заявил о нарушениях 46 страховых компаний
Это интересно
|BMW полностью переведет автомобили Mini на электродвигатели к 2030 году
|SpaceX запустила ещё 60 спутников Starlink и поставила рекорд, вернув первую ступень в девятый раз
|Google не удалось уклониться от иска, связанного со слежкой в режиме инкогнито
|Электрокары Tesla неожиданно подорожали
|Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла
|Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса
|Renault показала новый логотип