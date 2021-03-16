Золото 16 марта немного дорожает в преддверии заседания ФРС США

Стоимость золота во вторник утром умеренно растет в ожидании инвесторами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментариев регулятора по поводу возможного роста инфляции и резкого увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.09 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,22%, или на 3,85 доллара, до 1733 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на символические 0,01%, до 26,29 доллара за унцию.

Основное ближайшее событие для валютных инвесторов - очередное заседание Федрезерва. Предполагается, что по его итогам ключевая ставка в США сохранится на минимальном уровне 0-0,25% годовых, а объем программы выкупа активов останется без изменений. Кроме того, регулятор традиционно должен опубликовать свои новые экономические прогнозы.

Но с особым вниманием трейдеры будут ждать комментариев регулятора по поводу возможного роста инфляции в стране из-за готовящегося принятия в США пакета экономических стимулов. Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате дополнительных больших вливаний денег в экономику.

Также воспоследует важная макростатистика, которая продемонстрирует состояние экономики США. В частности, аналитики ожидают снижения розничных продаж в Штатах в феврале на 0,6% к январю. Кроме того, будут опубликованы данные промышленного производства в стране. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,4% после роста на 0,9% в январе.