Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 09:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 16 марта немного дорожает в преддверии заседания ФРС США
08:01 16.03.2021 |
Стоимость золота во вторник утром умеренно растет в ожидании инвесторами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментариев регулятора по поводу возможного роста инфляции и резкого увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.09 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,22%, или на 3,85 доллара, до 1733 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на символические 0,01%, до 26,29 доллара за унцию.
Основное ближайшее событие для валютных инвесторов - очередное заседание Федрезерва. Предполагается, что по его итогам ключевая ставка в США сохранится на минимальном уровне 0-0,25% годовых, а объем программы выкупа активов останется без изменений. Кроме того, регулятор традиционно должен опубликовать свои новые экономические прогнозы.
Но с особым вниманием трейдеры будут ждать комментариев регулятора по поводу возможного роста инфляции в стране из-за готовящегося принятия в США пакета экономических стимулов. Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате дополнительных больших вливаний денег в экономику.
Также воспоследует важная макростатистика, которая продемонстрирует состояние экономики США. В частности, аналитики ожидают снижения розничных продаж в Штатах в феврале на 0,6% к январю. Кроме того, будут опубликованы данные промышленного производства в стране. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,4% после роста на 0,9% в январе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 16 марта немного дорожает в преддверии заседания ФРС США
|Доллар 16 марта укрепляется к иене и слабеет к евро
|Фондовые биржи АТР растут 16 марта, следуя оптимизму Уолл-стрит
|Фондовые индексы США выросли 15 марта, несмотря на падение сырьевого сектора
|«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объемы займов достигли 25,5 миллиардов
|Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ, Рожкова c коллегой были за 7%
|Дубилет и еще два топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов
Это интересно
|Электрокары Tesla неожиданно подорожали
|Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла
|Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM