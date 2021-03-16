Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.03.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|10.03
|110.0 (7.5)
|-
|11.03
|310.0 (7.5)
|-
|12.03
|-
|100.0 (6.5;84) 2484.0 (6.5:1820)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.03
|10322.0 (5.5)
|-
|11.03
|7574.0 (5.5)
|-
|12.03
|17033.0 (5.5)
|103392.0 (6.5;7)
Данные НБУ