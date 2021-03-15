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Золото 15 марта стабильно в цене после выхода макростатистики из Китая
08:42 15.03.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром практически не меняется, в то время как трейдеры оценивают макростатистику из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на символические 0,06%, или на 0,95 доллара, до 1720,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,1%, до 25,885 доллара за унцию.
Последние вышедшие данные показали, что промышленное производство в Китае в феврале в годовом выражении подскочило на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее, а розничные продажи - на 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе. Тем временем безработица в Китае в феврале составила 5,5%.
Эти данные важны, поскольку на цену золота оказывают ожидания перспектив восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, - в случае новых свидетельств такого восстановления это окажет дополнительное давление на стоимость "надежного" золота, используемого в качестве актива-убежища. В прошлом году драгметалл в связи с "коронакризисом" взлетел в цене выше 2 тысяч долларов за унцию.
Теперь участники торгов пребывают в ожидании заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков Японии и Великобритании, которые пройдут в ближайшие дни. Трейдеры надеются получить подсказки о направлении дальнейшей кредитно-денежной политики регуляторов.
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