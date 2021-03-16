Доллар дорожает к евро 15 марта в ожидании заседания ФРС США

Курс доллара растет по отношению к евро в понедельник днем в ожидании заседания Федеральной резервной недели (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 EET курс евро к доллару снижался до 1,1933 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1955 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,02 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11%, до 91,78 пункта.

Заседание ФРС США пройдёт 16-17 марта. Ожидается, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.

Трейдеры также продолжают следить за доходностью гособлигаций США, которая остается высокой. В понедельник доходность десятилетних бумаг корректируется вниз после того, как в пятницу она выросла до 1,625% с 1,535% днем ранее. При этом в течение торгов пятницы показатель подскакивал до 1,642% - максимального значения за год.

В то же время аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что на данный момент инвесторы, похоже, не хотят слишком сильного изменения курса доллара в каком-либо направлении. По словам аналитиков, курс евро к доллару, похоже, стабилизировался ниже уровня 1,195 евро, поскольку "инвесторы не стремятся к возвращению единой европейской валюты обратно к 1,2 евро за доллар и выше".