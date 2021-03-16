Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар дорожает к евро 15 марта в ожидании заседания ФРС США
12:15 15.03.2021 |
Курс доллара растет по отношению к евро в понедельник днем в ожидании заседания Федеральной резервной недели (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.31 EET курс евро к доллару снижался до 1,1933 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1955 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,02 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11%, до 91,78 пункта.
Заседание ФРС США пройдёт 16-17 марта. Ожидается, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.
Трейдеры также продолжают следить за доходностью гособлигаций США, которая остается высокой. В понедельник доходность десятилетних бумаг корректируется вниз после того, как в пятницу она выросла до 1,625% с 1,535% днем ранее. При этом в течение торгов пятницы показатель подскакивал до 1,642% - максимального значения за год.
В то же время аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что на данный момент инвесторы, похоже, не хотят слишком сильного изменения курса доллара в каком-либо направлении. По словам аналитиков, курс евро к доллару, похоже, стабилизировался ниже уровня 1,195 евро, поскольку "инвесторы не стремятся к возвращению единой европейской валюты обратно к 1,2 евро за доллар и выше".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
|Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объемы займов достигли 25,5 миллиардов
|Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ, Рожкова c коллегой были за 7%
|Дубилет и еще два топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов
|Депозитные ставки для физлиц 15.03.21
|НБУ планирует и дальше повышать учетную ставку
|Банк «Кредит Днепр» на тендере НБУ по рефинансированию на срок до 5 лет привлек 700 млн грн
Это интересно
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM
|Фейковый блокировщик рекламы уличили в майнинге Monero
|Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму
|США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности