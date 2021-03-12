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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12.03.2021
11:12 12.03.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12 марта 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,7000
|OTP Bank
|27,8000
|Банк Сич
|27,7000
|Банк Сич
|27,8000
|Аккордрбанк
|27,6600
|Правекс
|27,8000
|Форвард банк
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,8000
|Укрэксимбанк
|27,6500
|Креди Агриколь
|27,8300
|Укрстройинвестбанк
|27,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8500
|Ощадбанк
|27,6500
|Укрэксимбанк
|27,8500
|КомИндБанк
|27,6500
|Форвард банк
|27,8500
|Альфа-банк
|27,6500
|Приватбанк
|27,8552
|OTP Bank
|27,6500
|КомИндБанк
|27,8700
|Креди Агриколь
|27,6200
|Окси банк
|27,8800
|Окси банк
|27,6000
|Ощадбанк
|27,9100
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Аккордрбанк
|27,9200
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,3500
|Приватбанк
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|33,0000
|Банк Сич
|33,1500
|Укрэксимбанк
|32,9500
|OTP Bank
|33,2000
|Правекс
|32,9500
|Правекс
|33,2000
|КомИндБанк
|32,9500
|Укрстройинвестбанк
|33,2000
|Альфа-банк
|32,9500
|Креди Агриколь
|33,2800
|Креди Агриколь
|32,9200
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3000
|Форвард банк
|32,9000
|Ощадбанк
|33,3000
|Укрстройинвестбанк
|32,9000
|Форвард банк
|33,3000
|OTP Bank
|32,9000
|Приватбанк
|33,3333
|Окси банк
|32,8500
|Аккордрбанк
|33,3500
|Аккордрбанк
|32,8500
|КомИндБанк
|33,3500
|Приватбанк
|32,8000
|Окси банк
|33,3500
|Ощадбанк
|32,8000
|Укрэксимбанк
|33,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8000
|Альфа-банк
|33,9000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Украинский Капитал
|34,0000
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