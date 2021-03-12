Стоимость золота снижается 12 марта на укреплении доллара

Стоимость золота в пятницу утром несколько снижается, инвесторы фиксируют прибыль после удорожания драгметалла на протяжении трех дней подряд, пользуясь начавшимся укреплением доллара и оптимизмом на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 0,39%, или на 6,65 доллара, до 1715,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,89%, до 26,96 доллара за унцию.

За три предыдущих дня золото подорожало суммарно почти на 2,7% - из-за ослабления доллара и падения доходности 10-летних гособлигаций США. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. В пятницу динамика развернулась, в результате доллар перешел к росту, а золото - к снижению.

Кроме того, на мировых фондовых рынках наблюдается склонность к риску: в четверг исторический рекорд обновил немецкий индекс DAX, а также максимальных отметок достигли два американских индекса - промышленный Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500. Фондовые индексы в Азии сейчас в основном также поднимаются.

Традиционно золото выступает как более надежный актив, поэтому рост фондовых рынков и усиление склонности трейдеров к риску в целом негативны для золота.