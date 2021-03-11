Золото дорожает 11 мартар на ожиданиях по инфляции в США

Стоимость золота продолжает постепенно укрепляться в четверг утром, цена на металл поднялась уже до 1730 долларов за унцию, трейдеры оценивают перспективы по инфляции и поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,5%, или на 8,65 доллара - до 1730,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% - до 26,372 доллара за унцию.

Влияют на котировки золота ожидания по доллару в свете прогнозов по инфляции и поддержке экономики США. Последние три торговые сессии доллар несколько дешевеет, что поддерживает стоимость драгоценного металла. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры опасаются, что восстановление экономических показателей, в том числе инфляции, может послужить сигналом к постепенному сворачиванию регуляторами мер поддержки экономики. При этом ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов.

В целом золото в последнее время более чувствительно к доллару, чем рисковым настроениям, хотя традиционно золото считается более надежным активом. При этом сохраняющаяся неопределенность вокруг пандемии продолжает поддерживать стоимость золота на текущих отметках - до первых новостей о коронавирусе золото стоило около 1550-1600 долларов, а прошлым летом цена подскочила до 2000 долларов.

Рынки также ожидают серию заседаний крупных мировых центробанков. Позднее в четверг пройдет очередная встреча Европейского центрального банка, а на следующей неделе - Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.