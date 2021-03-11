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Евро 11 марта дорожает к доллару в ожидании решений ЕЦБ
12:34 11.03.2021 |
Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем в ожидании решений Европейского центробанка (ЕЦБ) о величине базовой процентной ставки и программе выкупа активов PEPP, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.33 EET курс евро к доллару рос до 1,1958 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1925 доллара; курс доллара к иене поднимался до 108,48 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,38 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 91,58 пункта.
Трейдеры ждут решений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания. Ожидается, что ЕЦБ оставит без изменений базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Трейдеров также интересуют параметры программы покупки активов PEPP, которые в январе были сохранены без изменений: объем составляет 1,85 триллиона евро в месяц и будет действовать минимум до апреля 2022 года.
Эксперты Danske bank не ожидают от ЕЦБ какие-либо неожиданных действий по итогам заседания. Так, по словам главного аналитика Danske Петера Сёренсена (Jens Peter Sorensen), которые приводит газета Wall Street Journal, регулятор сосредоточит внимание на условиях финансирования, росте доходности гособлигаций и реализации специальной программы PEPP.
"Поскольку ограничения продолжают влиять на экономику еврозоны, поддержка ЕЦБ остается критически важной", - добавил экономист международного рейтингового агентства Fitch Роберт Сьерра (Robert Sierra).
Позднее в четверг на курс доллара может повлиять статистика из США, где министерство труда сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю. Эксперты ожидают, что показатель сократился на 20 тысяч по сравнению с предшествовавшей неделей, до 745 тысяч заявок.
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