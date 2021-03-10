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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Депозитные ставки для физлиц 10.03.21
16:45 10.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.45
|0.54
|0.20
|6 мес.
|7.98
|0.71
|0.30
|9 мес.
|8.31
|0.81
|0.27
|12 мес.
|8.41
|1.10
|0.49
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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