Не только банки. Финкомпании допустят на первичный рынок ОВГЗ

Кабинет министров принял изменения в Положение об институте первичных дилеров на рынке облигаций внутренних государственных займов. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 10 марта.

Изменениями предлагается допустить на рынок ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения, которые соответствуют установленным требованиям.

При этом предлагается исключить подпункт о требовании оплачивать уставной капитал в эквиваленте не менее 10 млн евро.

В то же время уточняется требование к объему торговли ОВГЗ (в течение - последнего года) и срока выполнения обязательств первичными дилерами для целей оценки (календарный год), а также по выполнению ими обязательств по поддержанию ликвидности гособлигаций на вторичном рынке.

В том числе общий объем торговли облигациями в течение последнего года должен составлять не менее 1 млрд грн, а объем покупки ОВГЗ - не менее 3% общего объема их выпуска в течение календарного года.

Первичные дилеры также должны выполнять требования к маркет-мейкера на рынке ОВГЗ, установленные в соответствии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Минфином.