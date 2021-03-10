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Не только банки. Финкомпании допустят на первичный рынок ОВГЗ
Кабинет министров принял изменения в Положение об институте первичных дилеров на рынке облигаций внутренних государственных займов. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 10 марта.
Изменениями предлагается допустить на рынок ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения, которые соответствуют установленным требованиям.
При этом предлагается исключить подпункт о требовании оплачивать уставной капитал в эквиваленте не менее 10 млн евро.
В то же время уточняется требование к объему торговли ОВГЗ (в течение - последнего года) и срока выполнения обязательств первичными дилерами для целей оценки (календарный год), а также по выполнению ими обязательств по поддержанию ликвидности гособлигаций на вторичном рынке.
В том числе общий объем торговли облигациями в течение последнего года должен составлять не менее 1 млрд грн, а объем покупки ОВГЗ - не менее 3% общего объема их выпуска в течение календарного года.
Первичные дилеры также должны выполнять требования к маркет-мейкера на рынке ОВГЗ, установленные в соответствии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Минфином.
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