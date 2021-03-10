Золото 10 марта закрепилось выше $1700 после удешевления доллара

Цена золота несколько снижается в среду утром, оставаясь выше 1700 долларов за унцию после коррекционного ослабления доллара во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,33%, или на 5,7 доллара - до 1711,2 доллара за тройскую унцию. Днем ранее металл подорожал на 2,3%, преодолев психологический рубеж в 1700 долларов. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,27% - до 25,85 доллара за унцию.

Во вторник доллар ослабел к другим мировым валютам на фоне снижения доходности гособлигаций США. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. В результате спрос на золото растет.

Впрочем, в среду доллар вернулся к росту, а золото коррекционно дешевеет после скачка более чем на 2% во вторник.

В целом доллар сохраняет восходящий тренд: с начала года американская валюта показывает ежемесячный рост, а золото, в свою очередь, снижение. Если в начале года золото стоило более 1900 долларов, то к началу февраля - около 1860 долларов, а к началу марта - уже менее 1750 долларов.

Поскольку золото чувствительно к курсу доллара, инвесторы следят за новостями по пакету помощи экономике США, а также ожидают серии заседаний крупных центробанков. В четверг пройдет встреча Европейского центрального банка, а на следующей неделе - заседания ФРС США, Банка Англии и Банка Японии.