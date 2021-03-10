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Доллар 10 марта дорожает к мировым валютам перед публикацией статистики по США
12:27 10.03.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам укрепляется в среду днем, наиболее заметно - к иене, инвесторы ожидают публикацию статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.44 EET курс евро к доллару снижался до 1,1896 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1898 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,7 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 92,03 пункта.
Позднее в ходе торгов минтруда США опубликует данные по инфляции в стране. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в феврале ускорилась до 1,7% с 1,4% месяцем ранее.
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар восстанавливается в среду после падения днем ранее, и данные по инфляции в США с высокой долей вероятности приведут к продолжению роста доходности гособлигаций США и доллара.
"Те, кто делает ставку на сильное восстановление экономики США, рост доходности и рост доллара, скорее всего, будут чувствовать себя уверенно после данных по инфляции за февраль", - считает аналитик Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke).
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