Доллар 10 марта дорожает к мировым валютам перед публикацией статистики по США

Курс доллара к основным мировым валютам укрепляется в среду днем, наиболее заметно - к иене, инвесторы ожидают публикацию статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 EET курс евро к доллару снижался до 1,1896 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1898 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,7 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 92,03 пункта.

Позднее в ходе торгов минтруда США опубликует данные по инфляции в стране. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в феврале ускорилась до 1,7% с 1,4% месяцем ранее.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар восстанавливается в среду после падения днем ранее, и данные по инфляции в США с высокой долей вероятности приведут к продолжению роста доходности гособлигаций США и доллара.

"Те, кто делает ставку на сильное восстановление экономики США, рост доходности и рост доллара, скорее всего, будут чувствовать себя уверенно после данных по инфляции за февраль", - считает аналитик Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke).