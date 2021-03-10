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Минфин на аукционах ОВГЗ 9 марта привлек в госбюджет 5,2 млрд грн
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте.
|Номер аукциона
|49
|50
|51
|52
|53
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000204986
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000199210
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500000
|2000000
|2000000
|-
|-
|Дата размещения
|09.03.2021
|09.03.2021
|09.03.2021
|09.03.2021
|09.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.03.2021
|10.03.2021
|10.03.2021
|10.03.2021
|10.03.2021
|Дата оплаты процентов
|31.03.2021
|14.04.2021
|21.04.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|29.09.2021
|13.10.2021
|20.10.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|13.04.2022
|20.04.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|12.10.2022
|19.10.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|-
|74.55
|79.85
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|11.40
|14.91
|15.97
|9.99
|Срок обращения (дней)
|203
|329
|581
|770
|1169
|Дата погашения
|29.09.2021
|02.02.2022
|12.10.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|970425000
|1519729000
|4211036000
|1111019000
|262598000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|1394629000
|1711036000
|1091019000
|262598000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10487970000
|7894629000
|11156603000
|9357061000
|10563998000
|Количество поданных заявок. шт
|23
|21
|31
|22
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|18
|23
|20
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.20
|11.00
|11.75
|12.00
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.85
|10.35
|10.80
|11.80
|12.05
|Установленная доходность. %
|9.15
|10.75
|11.10
|11.80
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|9.03
|10.62
|10.96
|11.80
|12.05
|Поступление в бюджет
|550735523.48
|1272821149.81
|1910030076.88
|1240619525.28
|256009416.18
Данные: Минфин Украины
По материалам:
Интерфакс-Украина
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