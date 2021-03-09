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Депозитные ставки для физлиц 9.03.21
17:22 09.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.45
|0.52
|0.19
|6 мес.
|7.98
|0.74
|0.30
|9 мес.
|8.28
|0.85
|0.30
|12 мес.
|8.42
|1.14
|0.52
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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