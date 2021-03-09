Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.03.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|02.03
|50.0 (7.0)
|-
|03.03
|250.0 (7.0)
|-
|05.03
|50.0 (7.5)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|02.03
|27467.0 (5.0)
|-
|03.03
|34148.0 (5.0)
|-
|04.03
|26569.0 (5.0)
|-
|05.03
|36006.0 (5.5)
|109596.0 (6.5; 7)
Данные НБУ