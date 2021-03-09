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Евро дорожает к доллару 9 марта на фоне статистики из Европы
13:27 09.03.2021 |
Курс евро растет по отношению к доллару во вторник днем на фоне статистики по ВВП ЕС и еврозоны в четвертом квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.42 EET курс евро к доллару рос до 1,1904 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1843 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,79 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 92,03 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику из Европы, согласно которой ВВП стран Евросоюза в четвертом квартале 2020 года, по окончательной, третьей оценке, сократился на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,8%, как предполагалось ранее. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 4,9% в годовом выражении. Вторая оценка показывала снижение на 5%.
Однако, как пишет газета Wall Street Journal, аналитики UniCredit ожидают, что продажи евро в паре с долларом могут возобновиться в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) в ближайший четверг. Ожидается, что ЕЦБ оставит без изменений базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Трейдеров также интересуют параметры программы покупки активов PEPP, которые в январе были сохранены без изменений: объем составляет 1,85 триллиона евро, будет действовать минимум до конца марта 2022 года.
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