Золото коррекционнно дорожает 9 марта

Стоимость золота во вторник утром коррекционно растет после падения понедельника на 1,6%, оставаясь при этом ниже 1700 долларов за унцию на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5%, или на 8,35 доллара - до 1686,35 доллара за тройскую унцию. В понедельник цена падала примерно на 1,6%, обновив минимум с апреля прошлого года в 1673,3 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,45% - до 25,383 доллара за унцию.

В понедельник давление на котировки золота оказал рост курса доллара на фоне высокой доходности гособлигаций США. Дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В целом трейдеры на рынках с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономики на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, а также масштабных мер поддержки со стороны правительств и центробанков. Золото традиционно выступает как надежный актив, поэтому снижение глобальных рисков снижает спрос на драгоценный металл.

Золото продолжает отступать от рекордного уровня в 2000 долларов, достигнутого прошлым летом. С тех пор по итогам каждого месяца, кроме декабря, цена на золото показывала снижение, в том числе 5,7% пришлось на ноябрь, когда рисковые настроения на рынках поддержал "вакцинный" оптимизм, 6,6% - на февраль.