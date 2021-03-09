Финансовые новости
- |
- 09.03.21
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар колеблется к евро и иене 9 февраля под влиянием разнонаправленных факторов
08:47 09.03.2021 |
Доллар дорожает к иене на высокой доходности гособлигаций США и статистике из Японии и умеренно дешевеет к евро в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET курс евро к доллару рос до 1,1856 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1843 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,86 иены. Курс превысил 109 иен впервые с начала июня 2020 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,34 пункта.
В понедельник доллар укрепился к евро на 0,7%, в результате курс закрепился ниже отметки в 1,9 доллара за евро. Во вторник европейская валюта показывает слабый коррекционный рост к американской.
Иена слабеет к доллару на фоне высокой доходности госбумаг США и статистики из Японии. Так, доходность американских гособлигаций росла несколько дней подряд и в результате закрепилась на уровне ближе к 1,6%, что является годовым рекордом.
Статистика по ВВП Японии за четвертый квартал оказалась слабее прогнозов. Согласно окончательным данным, квартальный рост ВВП страны составил 2,8% вместо ожидавшихся 3%. В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) ВВП страны за четвертый квартал поднялся на 11,7% при прогнозе роста на 12,8%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах
|Дефицит снарядов. Почему Минобороны химичит с импортом, а не увеличивает заказ «Стугн»
|Позитив недели. Наших воинов вооружат сверхмощными «Аллигаторами»
|«Идите вон к чертовой матери». Зачем Кравчук послал Путина с Лавровым, а заодно и Пескова с Грызловым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В JPMorgan увидели спрос на биткоин со стороны институционалов
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.03.21
|Евро дорожает к доллару 9 марта на фоне статистики из Европы
|Азиатские фондовые биржи 9 марта закрылись без единой динамики
|Справочный курс гривны 9 марта понижен на 5,69 коп до 27,7511 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.03.21
Это интересно
|«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов
|Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы
|Hyundai построит в Китае завод по выпуску водородных топливных элементов
|Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
|Beatles на службе у полиции или Как полицейские используют копирайт-фильтры в Instagram
|Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году
|Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов